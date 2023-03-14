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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مناعة يكشف عن بدائل صحية لمشروبات الطاقة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس، ان المشروبات الغازية تؤثر علي الجهاز المناعي بسبب احتوائها علي الصودا التي تعيق نظام المناعة وتؤثر على كفاءته، مما يعرض للإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى الفيروسية.

وأشار الدكتور خالد  ابو شنب إلي أن مشروبات الطاقة جميعها مشروبات تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي من خلال مكوناتها على التي تحتوي على العديد من المواد من أبرزها الكافيين، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة لمشروبات الطاقة.



وتابع ابو شنب أن  مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات أكثر من الحدود الموصى بها يوميا، والتي تعمل على ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم لافتا أن مشروبا الطاقة  قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق .

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وأوضح  إن مشروبات الطاقة ضارة بشكل خاص لطلاب المدارس والجامعات الذين هم في طور النمو، ولا يمكنهم التعامل مع الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة وتزيد مشروبات الطاقة من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية لهذه الفئة العمرية ،وتعمل المشروبات الطاقة علي  زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض الصحة العقلية الأخرى، واضطرابات النوم.

ونوه أن عبوة  تعتبر كمية معقولة وغير ضارة للبالغين ، إلا إذا كان يعاني من مشاكل في القلب والدورة الدموية. أما إذا كان مصاباً بارتفاع ضغط الدم ولديه مشاكل في القلب ويتناول أدوية، فيجب أولاً سؤال الطبيب، لأن الأمر قد يتطور ويصبح خطيراً لافتا أن مشروبات الطاقة غير صحية  ويمكن أن تكون آمنة إذا تم تناولها باعتدال من قبل الأشخاص الذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية .

وقال الدكتور خالد أنه يمكن استبدال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بتناول وجبة خفيفة من  البروتين والكربوهيدرات مثل التفاح والجبن منوهاً أن  البروتين والكربوهيدرات يمد الجسم بالطاقة ويساعد على التركيز.

ونوه أن  تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين يمكن أن تعزز وظائف المخ مطالبا بالنوم سبع إلى ثماني ساعات في الليلة .

وتشكل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة  العديد من المخاطر الصحية بسبب احتوائها  كميات كبيرة من السكر، والكافيين وينجذب عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات إلي هذه المشروبات التى تسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل السكرى وأمراض القلب والسمنة وغيرها .

 

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