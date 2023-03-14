محمد رمضان: ثقة في الله جعفر العمدة سيتخطى الأسطورة والبرنس

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مسلسله "جعفر العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وقال محمد رمضان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "حريص على إسعاد الجمهور في أي مسلسل أشارك فيه".

وأضاف محمد رمضان: "ثقة في الله جعفر العمدة سوف يتخطى نجاح مسلسلي الأسطورة والبرنس".

وتابع محمد رمضان: "أكثر لقب أقرب لي هو محمد رمضان وليس الأسطورة أو البرنس أو أي شيء آخر لأن محمد رمضان هو الأسطورة والبرنس ونمبر وان".

وأردف محمد رمضان: "مسلسل جعفر العمدة دسم وبه مشاهد ردرامية كثيرة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".