محمد سامي: تعدد الزوجات ليس القصة الرئيسية لمسلسل جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل" جعفر العمدة" كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال محمد سامي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"،: "لما عملت مسلسل أدم اشتريت أسطوانات لمسلسلات كثيرة، وعجبني فكرة تواجد بطل يتابعه الجمهور طوال عرض المسلسل".

وأضاف محمد سامي: "عندي عقيدة أنه من الضروري أن يكون المسلسل قائما على بطل يتابعه الجمهور على مدار 30 حلقة".

وتابع محمد سامي: "تعدد الزوجات ليس القصة الرئيسية في مسلسل جعفر العمدة ولكنها قصة فرعية في المسلسل“، مضيفا: ”جعفر العمدة راجل مزواج ومعلم ومن السيدة زينب".

وأكمل محمد سامي: "المسلسل قائم على الدراما والتشويق والرومانسية، والقصة تتمحور حول شخصية جعفر العمدة وابنه ".