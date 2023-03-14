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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي: تعدد الزوجات ليس القصة الرئيسية لمسلسل جعفر العمدة

محمد سامي
محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل" جعفر العمدة" كواليس  تصوير مسلسل جعفر العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

 

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وقال محمد سامي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"،: "لما عملت مسلسل أدم اشتريت أسطوانات لمسلسلات كثيرة، وعجبني فكرة تواجد بطل يتابعه الجمهور طوال عرض المسلسل".

 

وأضاف محمد سامي: "عندي عقيدة أنه من الضروري أن يكون المسلسل قائما على بطل  يتابعه الجمهور على مدار 30 حلقة".

 

وتابع محمد سامي: "تعدد الزوجات ليس القصة الرئيسية في مسلسل جعفر العمدة ولكنها قصة فرعية في المسلسل“، مضيفا: ”جعفر العمدة راجل مزواج ومعلم ومن السيدة زينب".

 

وأكمل محمد سامي: "المسلسل قائم على الدراما والتشويق  والرومانسية، والقصة تتمحور حول شخصية جعفر العمدة وابنه ".

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