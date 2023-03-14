أخبار التعليم.. زحام غير مسبوق في جامعة عين شمس بسبب حفل أحمد سعد.. مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023







نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



أستاذ مناعة يكشف عن بدائل صحية لمشروبات الطاقة



قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس، ان المشروبات الغازية تؤثر علي الجهاز المناعي بسبب احتوائها علي الصودا التي تعيق نظام المناعة وتؤثر على كفاءته، مما يعرض للإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى الفيروسية.



جامعة طنطا: نفتخر بفوزنا للعام الثاني بجائزة مصر للتميز الحكومي

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. رئيس جامعة حلوان يقرر صرف مكافأة لجميع العاملين



وافق مجلس عمداء جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الحصص المقررة كمكافآت من رسوم الطلاب الوافدين والكليات، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين والاداريين في ظل الظروف الحالية، في ظل اهتمام جامعة حلوان بالعاملين بها والإداريين



أغرب 10 صور في حفلة أحمد سعد بجامعة عين شمس ..شاهد

شهد مبني كلية تجارة جامعة عين شمس إقبالا غير مسبوق لإقامة الفنان أحمد سعد حفل اليوم بحرم الكلية .

بحضور آلاف الطلاب.. انطلاق حفلة أحمد سعد بجامعة عين شمس|شاهد



انطلق منذ قليل، الحفل الفنى الترفيهي، الذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة الفنية والترفيهية للطلاب، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

طالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمطلب عاجل قبل امتحانات الثانوية العامة 2023.



زحام غير مسبوق في جامعة عين شمس بسبب حفل أحمد سعد



شهدت جامعة عين شمس توافد كبير من طلاب جامعة عين شمس علي مبني كلية تجارة جامعة عين شمس بسبب اقامة حفل للفنان أحمد سعد