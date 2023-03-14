عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. زحام غير مسبوق في جامعة عين شمس بسبب حفل أحمد سعد.. مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم


 

 


نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


أستاذ مناعة يكشف عن بدائل صحية لمشروبات الطاقة


قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس، ان المشروبات الغازية تؤثر علي الجهاز المناعي بسبب احتوائها علي الصودا التي تعيق نظام المناعة وتؤثر على كفاءته، مما يعرض للإصابة بالعديد من الأمراض والعدوى الفيروسية.

 


جامعة طنطا: نفتخر بفوزنا للعام الثاني بجائزة مصر للتميز الحكومي

 

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

 

لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. رئيس جامعة حلوان يقرر صرف مكافأة لجميع العاملين


وافق مجلس عمداء جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الحصص المقررة كمكافآت من رسوم الطلاب الوافدين والكليات، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين والاداريين في ظل الظروف الحالية، في ظل اهتمام جامعة حلوان  بالعاملين بها والإداريين


أغرب 10 صور في حفلة أحمد سعد بجامعة عين شمس ..شاهد

شهد مبني كلية تجارة جامعة عين شمس إقبالا غير مسبوق لإقامة الفنان أحمد سعد حفل اليوم بحرم الكلية .

 

بحضور آلاف الطلاب.. انطلاق حفلة أحمد سعد بجامعة عين شمس|شاهد


انطلق منذ قليل، الحفل الفنى الترفيهي، الذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة الفنية والترفيهية للطلاب، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

مطالب بغلق جروبات الغش على التليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

 

طالبت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمطلب عاجل قبل امتحانات الثانوية العامة 2023. 


زحام غير مسبوق في جامعة عين شمس بسبب حفل أحمد سعد


شهدت جامعة عين شمس توافد كبير من طلاب جامعة عين شمس علي مبني كلية تجارة جامعة عين شمس  بسبب  اقامة حفل للفنان أحمد سعد

الطلاب الوافدين مجلس الوزراء الثانوية العامة رئيس مجلس الوزراء جامعة حلوان الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة.. عين شمس تتحول لجامعة خضراء

يشمل 14 دورة تدريبية.. معهد بحوث أمراض العيون يُنظم مؤتمره الدولي الـ15

طلاب سياحة وفنادق جامعة حلوان في زيارة ميدانية لـ كراون بلازا

جامعة برج العرب التكنولوجية تبحث برتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال للتدريب المهني

أخبار التعليم.. مدرسة في القليوبية تقرر إعادة امتحانات شهر مارس بدون أسباب.. دار الإفتاء تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

اختتام البرنامج التدريبي TOT بـ خدمة اجتماعية حلوان

مدرسة في القليوبية تقرر إعادة امتحانات شهر مارس بدون إبداء أسباب

بمشاركة 50 باحثا دوليا ...جامعة النيل الأهلية تناقش أثر التكنولوجيا على الثقافة والمجتمع

ترشيحاتنا

5 أهداف لهالاند..مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج بسباعية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

جرام الذهب عيار 18 بـ 1,629 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

سيارة أمريكية أكثر مبيعا فى الإمارات .. تقارير توضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

فوائد كتابة القرآن للأطفال .. تثبت الحفظ وتوصل المعنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

خطر على الصحة.. طبيب يحذر من تناول العصائر الملونة في رمضان

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ