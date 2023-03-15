أحمد داش: شخصية سيف في جعفر العمدة تشبهني

كشف الفنان أحمد داش، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وقال أحمد داش في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أقوم بتجسيد شخصية سيف في المسلسل ".

أضاف احمد داش:" سيف يعتبر شاب مكافح بنى حياته بنفسه، وبيضرف على بيته وأهله منذ ان كان عمره 13 سنة، واتساب في الشارع إلى أن اصبح لديه مشروع خاص به ".

وتابع أحمد داش:" شخصية سيف تشبهني بشكل كبير في الحقيقة، وانا اشتغلت منذ أن كان عمري 9 سنوات".

أكمل احمد داش:" علاقة سيف بجعفر العمدة قائمة على الصحوبية، والعلاقة تتطور بشكل كبير على مدار حلقات المسلسل ".