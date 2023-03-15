"أنت قدها".. عضو بالقومي للمرأة: هدفنا تحقيق التمكين الاقتصادي لسيدات مصر.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحى ، عضو المجلس القومي للمرأة ، تعقيبا على إطلاق مبادرة " أنت قدها " ، إن المجلس حريص على توفير التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، توفير برامج الشمول المالي للسيدات ، وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة بدعم من مؤسسات أخرى .

وتابعت رانيا يحى ، خلال مداخلة عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن المرحلة الأولى بالمبادرة تشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية .

أردفت: المجلس له فروع في جميع المحافظات مما يساعد على تعميم المبادرة في جميع محافظات الجمهورية .