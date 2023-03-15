عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أنت قدها".. عضو بالقومي للمرأة: هدفنا تحقيق التمكين الاقتصادي لسيدات مصر.. فيديو

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة رانيا يحى ، عضو المجلس  القومي للمرأة  ، تعقيبا على إطلاق مبادرة " أنت قدها " ،  إن المجلس حريص على توفير التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، توفير برامج الشمول المالي للسيدات ، وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة بدعم من مؤسسات أخرى .

وتابعت رانيا يحى ، خلال مداخلة عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن المرحلة الأولى بالمبادرة تشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية . 

أردفت:  المجلس له فروع في جميع المحافظات مما يساعد على تعميم المبادرة في جميع محافظات الجمهورية . 

القومى للمرأة توك شو المجلس القومى للمرأة الدكتورة رانيا يحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصلاة والصيام وأداء باقي العبادات

ترشيحاتنا

فخ بكين.. هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بدلًا من تايوان

سعر الذهب محليا اليوم الاربعاء 15-3-2023

بالقانون .. شروط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسي

أدعية الصوم والإفطار في رمضان.. أجمل الكلمات للصائم

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

أسعار جوالات Samsung Galaxy S23 Ultra في سلطنة عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ