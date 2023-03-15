عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مبادرة «التماسك الأسري» تواصل عقد اجتماعاتها بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

صدى البلد

واصلت مبادرة "التماسك الأسرى" عقد اجتماعاتها برئاسة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة.

و"التماسك الأسري" أحد محاور مبادرة "البناء المتعدد"، التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن استراتيجية 2023، والتي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة، وتم التوافق على العمل على عدة مستويات، أبرزها المستوى البرلماني، إلى جانب عقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، وصالونات نقاشية وغيرها، لتغطية جميع جوانب قضية التماسك الأسري بالمجتمع.

قد يكون فن ‏شخص واحد‏


وتضم مبادرة التماسك الأسري من أعضاء التنسيقية؛ عبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبى.

مسار العائلة المقدسة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضو مجلس النواب العائلة المقدسة رشا كليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

لأسباب أمنية.. نتنياهو يقلص زيارته إلى ألمانيا

ناس فاضية للأذية.. أحمد صيام يوجه رسالة للمتنمرين

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال مدمر جديد

تحذير رسمي.. البنتاجون يحذر من سفينة فضائية غريبة ترسل مجسات إلى الأرض

من مظاهر البر ورد الجميل.. الإفتاء: الاحتفال بيوم الأم ليس بدعة

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد أنباء تدهور حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من وضع الفول في كيس بلاستيك ورسالة سرية داخل حقيبة الملكة رانيا بزفاف ابنتها

شبيه عادل إمام.. قصة أكبر ممثل حضر الأوسكار وعمره 94 عاما| صور

سرقها وجابلها شلل.. تفاصيل جريمة هزت ولاية في أمريكا..فيديو صادم

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

فيديو

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ