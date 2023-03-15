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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية ستؤثر على الأسواق وتجذب الأموال الأجنبية

الحكومة
الحكومة

أكد وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية الحالية ستؤثر إيجابيًا على الأسواق والاقتصاد المصري، موضحا أن التسعير كان سبب في جذب الأموال الأجنبية وطروحات الحكومة لبعض الشركات للاستثمارات انعشت الأسواق.

وأوضح "عنبة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان من المقرر أن تبدأ الحكومة اليوم دورة الترويج للطروحات وتم طرح جزء منها لمستثمرين بعينهم، ولم يتم طرحها بشكل علني، منوهًا بأن نجاح الطروحات يعتمد على التوقيت والتسعير والترويج.

 سبب الصعود للبورصة 

وتابع: "تعويم عام 2016 و2022 سبب الصعود القوي للبورصة المصرية.. أي تعويم تأثيره إيجابي لكن هو تأثير مؤقت وليس مستمر أو طويل".

 أكد وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، أنه لابد أن تهتم الحكومة المصرية بالبورصة مثلما في دول العالم، ولا نمتلك صانع للسوق.

إبراهيم عيسى الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى حديث القاهرة الحكومة

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