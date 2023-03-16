جيش كوريا الجنوبية يعلن حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ من بيونج يانج

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أمر جيش بلاده بحالة التأهب وذلك بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.

ونقلت الوكالة عن رئيس كوريا الجنوبية قوله "بيونج يانج ستدفع ثمن استفزازاتها"، داعيًا لتعزيز التعاون مع واشنطن وطوكيو.

ومنذ قليل، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها، إن المقذوف غير المحدد، أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الإطلاق اختبر العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءا من الردع النووي لكوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن غواصة من طراز "يونجونج" أطلقت الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

تهديد بالإبادة

وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات بيونج يانج النووية، أجاب الجنرال الأمريكي: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه اذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاثنين الماضي أنها أطلقت الأحد صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة "أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان" في عملية تلت أعلانها عن اتخاذ "اجراءات عملية من أجل الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

وكانت كيم يو-جونج الشقيقة الصغرى للزعيم قد حذرت في وقت سابق من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الجارة الجنوبية والولايات المتحدة.