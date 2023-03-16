كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة منذ قليل، حيث شهدت خلالها إطلاق صاروخ باليستي جديد.

ومساء أمس، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر، إن استخدام كوريا الشمالية لأي نوع من الأسلحة النووية سيؤدي الى انهاء نظامها، في رد على سؤال حول إعلانها عن إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ "كروز" الاستراتيجية التي أطلقت اثنين منها من غواصة مؤخرا.

تهديد بالإبادة

وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات بيونج يانج النووية، أجاب الجنرال الأمريكي: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه اذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاثنين الماضي أنها أطلقت الأحد صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة "أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان" في عملية تلت أعلانها عن اتخاذ "اجراءات عملية من أجل الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

وكانت كيم يو-جونج الشقيقة الصغرى للزعيم قد حذرت في وقت سابق من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الجارة الجنوبية والولايات المتحدة.