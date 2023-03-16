خطة داخل الأهلي للاستغناء عن أول لاعب أجنبي.. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي وضع خطة لتسويق البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري بعد الاتفاق على ضرورة رحيله رسمياً بعد أزمته الأخيرة داخل النادي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" بدأ مسؤولو النادي الأهلي تجهيز خطة تسويق البرازيلي برونو سافيو جناح الفريق الأحمر تمهيداً لرحيله في نهاية الموسم الكروي الجاري بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

وتابع:" اتفاق النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر على منح اللاعب فرصة في مباريات كأس الرابطة في حال مشاركة الفريق الأحمر فيها من أجل تسويقه وبيعه لأي نادي خارجي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم الجديد".