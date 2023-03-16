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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصفيات مهرجان إبداع الموسم الرابع لمراكز الشباب بدمياط لفنون التشكيلية.. شاهد

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنفيذ المشروعات، تصفيات مهرجان إبداع لمراكز الشباب الموسم الرابع لعام 2022/2023، فى مجال الفنون التشكيلية، بقاعة التدريب بالمديرية، بحضور الأساتذة بكلية التربية الفنية دكتور محمد حافظ سلامة، دكتور طه حسن الغباشي، دكتورة هاجر السيد الغباري.

أسفر التحكيم عن تصعيد كلاً من : فى مجال الأشغال الفنية،ياسر  محمد عبده، في مجال الفنون التشكيلية إسماعيل سعد الشحات، محمد ممدوح رزق، وسام حلمي عبد المنعم، شهد إسلام الحلو، باسم  عبده معروف لتمثيل محافظة دمياط فى التصفيات النهائية لمهرجان إبداع مراكز الشباب 2023.

جاء ذلك برعاية  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية، ووكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.

افتتاح أعمال ميكنة مكاتب الشهر العقارى في دمياط

 

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دمياط وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة منال عوض محافظ دمياط مديرية الشباب مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب الإدارة المركزية

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