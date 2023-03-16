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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل أيام من رمضان.. ضبط 128 كيلو لحوم فاسدة بالأسواق بدمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأغذية واللحوم والمجمدات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل أيام من شهر رمضان المبارك. 

أسفرت الحملة عم  التى نفذت  من قبل ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى بدمياط   ، عن     ضبط ١٢٨ ك  من    (اللحوم البتلو  المذبوحة خارج المجازر الحكومية ،اللحوم المقطعه المستوردة والمفرومة والكبدة والسجق ومجزاءات الدواجن و المصنعات منتهية الصلاحية    )  وكانت جميعها   غير صالحة للاستهلاك الادمى.

 تم  تحرير ٤محاضر، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات  الازمه.

جاءت الحملة  ، في إطار خطه مديري الطب البيطرى لاستعداد لشهر رمضان وضبط المواد الغذائي الغير صالحه من الاسواق  وتنفيذا لتعليمات  السيد القصير وزير الزراعه والدكتور ايهاب صابر رئيس  الهيئة  للخدمات البيطريه والدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بضروروة تكثيف المرور عل محلات الجزارة والمطاعم   بالاسواق  . 

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دمياط المجازر الحكومية وزير الزراعة منتهية الصلاحية الطب البيطري لحوم فاسدة النيابة العامة مديرية الطب البيطري

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