حصاد جامعة عين شمس خلال مشاركتها الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي

حصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، على أربع جوائز في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

ففى فئة الكليات جاءت كلية الهندسة في المركز الثاني وتسلم الجائزة عمر الحسيني عميد الكلية فيما حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث وتسلم الجائزة نجوى بدر عميد الكلية.

وفي فئة المبادرة الابتكارية الحكومية فاز بالمركز الثاني مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس وتسلمت الجائزة منى عبدالعال الزاهري.

كما فازت البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس بالمركز الأول في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتسلم الجائزة رشا إسماعيل.

تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وقد تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كاساس للتقييم بحيث تشمل ثلاث محاور رئيسية:

- مدى تحقيق الرؤية.

- درجة تشجيع الابتكار.

- مدى توافر ممكنات التميز.

وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعّليّتها في تحقيق نتائج رائدة.