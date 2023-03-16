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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي..ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس 16 مارس في تمام الواحدة ظهرًا، ندوة لطلبة جمهورية السودان وجنوب السودان بجامعة عين شمس تحت عنوان "العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي" باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بقاعة المركز بالحرم الجامعي.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط واضطلاعًا بالدور الوطني للمركز واتساقًا مع الرسالة المنوط بها، وعملًا على تعميق العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة، سيما دول الجوار.

ويحاضر فيها الدكتور حاتم العبد، مدير المركز ؛ وسعادة السفير يوسف زادة، سفير وقنصل مصر العام الأسبق في نيويورك.

ولمزيد من التفاصيل يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/658/event/

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، صباح امس الأربعاء الموافق ١٥ مارس، احتفالية " المرأة المصرية والأم المثالية " بمبنى مركز الإبتكار وريادة الأعمال I Hub بالجامعة تحت عنوان ( هي .. رائدة ) ، والتى ينظمها طلاب أسرة من أجل مصر المركزية ، بحضور الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة .

فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس ، أن المرأة المصرية نالت الكثير من حقوقها وهى حقوق مستحقة ، لافتاً إلى أن الأديان السماوية والقوانين أعطت المرأة حقوقها كاملة ، وأى ممارسات تحول دون حصولها على هذه الحقوق هى ممارسات فردية .

وأضاف أن المرأة تفوقت في كافة المجالات ، ففى المجتمع الصناعى أثبتت نجاحها منذ الثورة الصناعية الأولي ، وفي المجتمع العلمى تُنافس الرجل بقوة ، مشيراً إلى أن 54% من طلاب جامعة عين شمس  فتيات ، كما أن أعضاء هيئة التدريس أغلبهم من العنصر النسائي ، كذلك هناك 10 عميدات في كليات الجامعة المختلفة ، بما يمثل نسبة تقرب من ال50% ، أيضا أغلبية وكلاء الكليات سيدات ، وفى هذا العام تم تعيين أول نائبة لرئيس الجامعة وهى الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مؤكداً على كونها مناصب مستحقة عن جدارة وكفاءة ونتطلع للمزيد .

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