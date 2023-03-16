بيان عاجل من الدفاع البريطانية بشأن الجيش الروسي في دونيستك

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن هناك تباطؤ في محاولات الجيش الروسي للسيطرة على مدينة فوليدار بـ دونيتسك.

وقالت الدفاع البريطانية، في بيان لها اليوم، أن الدفاعات الأوكرانية أجبرت الجيش الروسي على سحب دباباته من فوليدار، لافته إلى أن القوات الروسية تسعي للسيطرة على فوليدار لمنافسة نجاحات فاجنر في مدينة باخموت.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد على محور مدينة باخموت "أرتيوموفسك" على أمل عزل قوات مجموعته.

وقال بريجوجين، إن الأوكرانيين يستعدون تماما في منطقة باخموت، وخططهم هي توجيه أربع ضربات لنا، منها ضربتان على الجناحين، بالإضافة إلى ضربتين تخترقان مجموعة قواتنا أنهم يخططون لتقسيم مجموعة فاجنر، وبالتالي إنهاء المهام، التي نؤديها في أرتيوموفسك.

وأشار إلى أن وحدات "فاجنر" تتمركز حاليا بالقرب من مركز إدارة مدينة باخموت، موضحا أن نحو 50 ألف جندي أوكراني يتمركزون في المنطقة، بما في ذلك 12 إلى 20 ألف فرد داخل المدينة.