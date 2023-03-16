قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطور جديد بشأن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا من جانب إتحاد الكرة علي ما حدث منه بعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري والتي إنتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة قرر تأجيل الاعلان عن عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، التي تم اتخاذها من لجنة الانضباط.

وتابع ، "قرار اتحاد الكرة يأتي بسبب وجود شكوى مضادة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، في نفس أحداث المباراة".

وأختتم أمير هشام تصريحاته: "سوف يتم الإعلان عن العقوبة عند التحقيق مع رئيس الزمالك، والوقوف على كافة التفاصيل ومن ثم الإعلان عنها".