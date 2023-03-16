عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

مراهقون يزيلون شعر
مراهقون يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

نشرت صحيفتي الميرور والديلي ستار البريطانيتين، اليوم الخميس، تقريرا عن تعرض مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما لاعتداء من قبل 4 من زملائها في الفصل بمدرسة هندون بالعاصمة البريطانية، لندن

وتضمن تقرير اعتداء المراهقون على الطالبة وإزالة جزء كبير من شعرها من فروة الرأس وذلك بعد أن أرسلوا لها رسائل عنصرية مسئية وخطيرة شملت تهديدات بإنهاء حياتها واعتداء جسدي. 

وحدثت واقعة قطع شعر المراهقة، كيزيا فلانجا من فروة رأسها أثناء استراحة الغداء داخل مدرستها أول شهر مارس الجاي مع إشارتها إلى أن المعلمين اكتفوا بعزلتها في المدرسة وعدم إيصال أمر الاعتداء عليها إلى عائلتها. 

وقالت المراهقة كيزيا فلانجا  إن نفس الأولاد الأربعة الذي أزالوا جزءا كبيرا من شعرها كانوا وراء رسائل عنصرية مجهولة أُرسلت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، كما  قاموا بمشاركة عنوان منزلها عبر الإنترنت.

تفاصيل الجريمة 

وأضافت الفتاة التي تعرضت لجريمة العنصرية والاعتداء من قبل زملائها في ادعائها: “كانوا يسمونني بالغوريلا السمينة وأشياء أخرى كما وصل بهم الأمر إلى إرسالتهم الصور القديمة لي مع سخريتهم مني، إضافة إلى تهديدات بأن يأتو إلى منزلي وينهون حياتي". 

وتابعت الفتاة البريطانية: "قررت أنا وأصدقائي الذهاب إلى أحد الموظفين وإخباره بما حدث، لكن الانتهاكات عبر الإنترنت تصاعدت بعد ذلك إلى اعتداء جسدي، وعندما أزال الطلاب شعري أثناء استراحة الغذاء لم أتمكن من الفرار منهم وطلبت الدعم من معلم بمساعدة أصدقائي وتدخلهم. 

وفي ذات السياق، لفت شقيقة الفتاة وتدعي “كريستس” أنه أثناء محاولة الاطمئنان على أختها كان المعلم مهتم بإبعاد شقيقتها المعتدي عليها عن الهاتف حتي لا تستطيع التحدث جيدا. 

من جانبه، قال متحدث باسم مدرسة هندون: “لا يمكننا التعليق على التفاصيل المحددة للادعاءات بينما نحقق ونعمل مع السلطة المحلية والشرطة لإثبات الحقائق”.

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

شاهد| تغريم بريطاني انقلبت سيارته 5 مرات في الجو.. ما السبب؟

في ظل نقص الخضار والفواكه.. وزيرة بريطانية: كلوا اللفت

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

الفتاة 
الفتاة 

 

شقيقتها 

 

 

 

 

 

لندن مراهقة العاصمة البريطانية بريطانيا اخبار بريطانيا العنصرية عنصرية تفاصيل الجريمة الاولاد البريطانية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

تقلبات في أسعار الذهب|المعدن الأصفر يتراجع عالميا وتوقعات بهبوطه 50 جنيها محليا

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

الشتا مخلصش .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من عواقب الحياد مع سويسرا

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

رسميًا .. البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار اليوم.. أخبار تهمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

ضعف حجم الشمس 30 مرة.. ناسا تنشر صورة لنجم قبل انفجاره بلحظات|شاهد

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

فيديو

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ