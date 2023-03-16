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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 54740 ألف فرصة عمل للشباب من برنامج “مشروعك” بالشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٤ ألف و ٧٤٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ٥ مليون جنيه حيث تم تنفيذ ١٨ ألف و ١٩٥ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٥ مارس 2023م.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعخ ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

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وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٤٠ مشروع بقيمة ٣٦٤مليون و ٦٨ ألف و١٢٥جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٦٩٢ مشروع بقيمة ٣٤٣ مليون و ٨٩٦ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٣ مشروع بقيمة ٣٢٦ مليون و ١٢٨ ألف جنيه و ٢٥٠ جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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