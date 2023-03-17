بعد رفع الفائدة.. ارتفاع كبير في مكاسب بورصات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، وسط تعافي سهم كريدي سويس، وبعد قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 1.19% إلى 441 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنسبة 1.57% مسجلاً 14967 نقطة.

وأنهى مؤشر FTSE البريطاني الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.89% عند 7410 نقاط، فيما زاد CAC الفرنسي بسبة 2.03% مسجلاً 7025 نقطة.

وأنهى سهم كريدي سويس الجلسة على ارتفاع بنحو 19%، بعدما أعلن أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري، أو ما يعادل 53.68 مليار دولار، من البنك الوطني السويسري بموجب تسهيل قرض مغطى وتسهيل سيولة قصير الأجل.

كما استفاد السهم من دعم المركزي السويسري للبنك في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء إذ أكد أن الوضع جيد وأنه سيوفر سيولة إضافية في حالة الضرورة.

التضخم في صعود

أكد البنك المركزي الأوروبي أنه "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا للغاية لفترة طويلة"، وفي الوقت ذاته أحجم في بيانه أمس عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وأُثيرت تساؤلات حول خطة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى أمس، في ظل الاضطرابات المصرفية التي بدأت في الولايات المتحدة، وأحدثت فيما بعد صدمة على مسافة قريبة من عقر داره، في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه "كريدي سويس".

وبحسب وكالة "بلومبرج" قد يُنظر إلى الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية كدليل على أنَّ الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل، ولكن يمكن أيضاً اعتبار ذلك خطأ في السياسة النقدية، إذ إنَّ الثقة في القطاع المصرفي تتعرض لضغوط قوية.

أشار المركزي الأوروبي إلى أنَّه خفّض توقُّعاته لمعدل التضخم قبل هذه التطورات الأخيرة، ويرجع ذلك في الأساس إلى "تراجع مساهمة أسعار الطاقة أكثر مما كان متوقَّعاً في السابق" في زيادة الأأسعار، مرجحًا بلوغ متوسط نسبة ارتفاع الأسعار 5.3% في العام الجاري، و2.9% في العام المقبل، و2.1% في 2025.