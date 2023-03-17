نجم الأهلي يكشف عن مفاجأة كولر بتشكيل الفريق أمام القطن الكاميروني

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي الأقرب للمشاركة أمام القطن الكاميروني على حساب محمد مجدي أفشة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: يجب استمرار محمد الشناوي بشكل أساسي أمام القطن، ولازال الأهلي لديه فرصة لتجهيز علي لطفي في كاس الرابطة، ومن الوارد أن يشارك خالد عبدالفتاح في الجبهة اليمنى وعلي معلول في الجبهة اليسرى".

وأضاف: "بيرسي تاو قدم أفضل أداء مع الأهلي في مركز الجناح أمام صن داونز، وحال الدفع به كمهاجم في لقاء القطن، من الوارد أن يفكر كولر في مشاركة حسين الشحات بشكل اساسي مع عبدالقادر في الخط الهجومي".

وأكمل: "محمد عبدالمنعم كان من نجوم امم افريقيا، ولكن مستواه متذبذب مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وعليه أن يعيد تركيزه كاملا في الملعب فقط، واليو ديانج تأثر ببعض الأمور لذلك ابتعد عن مستواه، ومنذ لقاء فلامنجو وهو خارج الفورمة تماما، وفي بعض الأحيان كان يسير بشكل جيد وفجأة يجلس بديلا".

وختم: "اتمنى انتصار الزمالك على بلوزداد، ومباراة الهلال وصن داونز من الوارد يحدث فيها أي نتيجة وكلا الفريقين قادران على الفوز، والاهم بالنسبة لنا هو انتصار الأهلي على القطن".