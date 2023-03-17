أخبار الرياضة.. الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك.. 5 صفقات جديدة في الأهلي.. الزمالك ملزم بدفع 3 ملايين يورو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قرار المحكمة الرياضية بسداد 3 ملايين يورو



كشف عامر عمايره خبير اللوائح عن تطورات أزمة خالد بو طيب نجم الزمالك السابق مع الفريق .

وأكد عمايره في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب ” بقناة ام بي سي مصر أن المحكمة الرياضية الدولية حاليا تنظر في الاستئناف المقدم من الزمالك مشددا أنه في حاله رفض الاستئناف سيكون الزمالك مطالب بسداد ٣ مليون و٩٠٠ الف يورو للاعب .

خلال ساعات |شوبير يعلن انتهاء أزمة وقف قيد الزمالك

اعلن الاعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرب انتهاء أزمة إيقاف قيد فريق الزمالك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك سيقوم بسداد مبلغ ٣٣٨ الف جنيه للفريق الافريقي التونسي خلال الساعات المقبله مشددا أن الفيفا اخطر الزمالك بسداد المبلغ في ظل انضمام سيف الجزيري للفريق الأول واحقيه الفريق التونسي لهذا المبلغ .

10 ملايين دولار|شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد الشناوي للأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة قرب انضمام احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن عقد الشناوي مع بيراميدز به بند.كامل يمنع انضمام اللاعب للأهلي المصري علي وجه التحديد وفي حاله مخالفه البند يتم دفع ١٠ مليون دولار امريكي اي ما يعادل ٣٠٠ مليون جنيه مصري



موسمياني وآخر برازيلي |تعرف على خليفة فيريرا في قيادة الزمالك



أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الزمالك لديه رغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وهناك بعض الأسماء تم ترشيحها ومنهم كارتيرون وتاكيس جونياس ولكن تم رفض التعاقد معهم، كما تم ترشيح موسيماني الموجود حاليا مع أهلي جدة، لكن المدرب الجنوب افريقي لديه رغبة في تدريب أحد المنتخبات.







5 صفقات على رادار الأهلي في الصيف.. تفاصيل



أكد الإعلامي وليد الحديدي أن عقد السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي لديه شرط جزائي لمدة 3 أشهر

وأوضح الحديدي أن هناك بند في عقد كولر يمنح النادي أحقية فسخ العقد بدون دفع أي أموال حال خسارة بطولتين بشكل متتالي.



الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك رغم موافقة كولر .. تفاصيل



أكد الإعلامي وليد الحديدي أن عقد مارسيل كولر مع الأهلي لديه شرط جزائي لمدة 3 أشهر، لكن هناك بند يمنح النادي أحقية فسخ العقد بدون دفع أي أموال حال خسارة بطولتين بشكل متتالي.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب، رشح 5 لاعبين تحت السن من أمم افريقيا للشباب من أجل الانضمام للأهلي في المستقبل، وسيتم عرضهم على مارسيل كولر بعد العودة من الكاميرون".