ندى الكامل تسحر العيون بإطلالة ناعمة وجذابة

تحرص ندى الكامل طليقة النجم أحمد الفيشاوي علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها التي تلقى إعجاب كبير من قبل متابعيها.



وفي أحدث إطلالتها، عبر حسابها علي "انستجرام" ظهرت ندى الكامل بملابس عكست أنوثتها ورشاقة قوامها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها".

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.



حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل



وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.