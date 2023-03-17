مد يد العون.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات للمتضررين في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في ولاية كسلا بجمهورية السودان شملت 470 حقيبة إيواء، استفاد منها 2.632 فردًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.915 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.

وفي إطار متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 600 حقيبة إيوائية، في وحدة باندغيو بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.587 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 203، حقائب إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 1.178 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.