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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. احرص عليه في آخر ساعة

دعاء الجمعة
دعاء الجمعة

دعاء يوم الجمعة المستجاب مهم لأن يوم الجمعة خصه الله ببعض النفحات العطرة، فنرى في يوم الجمعة امتلاء المساجد، وحرص الأسر على قراءة دعاء يوم الجمعة المستجاب، فقد ورد في السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا ابن ادم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب: ذلك يوم في كل سنة، فقلت: بل هي في كل جمعة).

-ونقول في دعاء يوم الجمعة المستجاب اللهم لا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين.
-اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي.
-يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
- ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة المستجاب اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض. يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض.
-رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغي علي، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وأسأل سخيمة قلبي.

-اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا. ربّنا ارزق أبناءنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.
-اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.
-اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.
-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.
- اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين
- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
-اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم.

دعاء يوم الجمعة مكتوب


دعاء يوم الجمعة مكتوب، يحرص المسلمون في يوم الجمعة على قراءة دعاء يوم الجمعة مكتوب، كي يتوب الله عليهم ويغفر لهم وينقبل الله منهم الدعاء ويتوب عليهم، ونقول في دعاء يوم الجمعة مكتوب:
-اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
-اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ ترد، وافتح لنا باباً في الجنة لا‌ يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.
-اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
-ونقول في دعاء يوم الجمعة مكتوب اللهم إنا نسألك أن تفيض على أبنائنا من بركاتك، وأن تنزل عليهم من رحماتك، وأن ترزقهم حب العلم، وتقيمهم في خدمة دينك والسير على نهج نبيّك.
-اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.
-اللهم اشرح صدور أبنائنا وبناتنا للإيمان، واملأ قلوبهم بالرضوان، واجعل لهم ألسنةً حامدةً ذاكرةً شاكرة.
-اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.
-اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترضى عن أبنائنا وأن توفقهم لمرضاتك، وأن تعينهم على الطاعة وتصرف عنهم شر المعاصي.
-يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي. وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً، برحمتك يا ارحم الراحمين.


 

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