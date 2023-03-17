عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

59 طناً من المواد الغذائية...

سوريا.. داغستان ترسل قافلة مساعدات لمتضرري الزلازل

سوريا - علم
سوريا - علم

استقبلت المدينة الرياضية باللاذقية السورية  اليوم قافلة مساعدات داغستانية إلى مركز الإيواء لمتضرري الزلزال في  تحوي 59 طناً من المواد الغذائية والألبسة.

ومن جانبه؛ ذكر ممثل رئيس جمهورية داغستان الروسية محمد حاج محمد في تصريح لمراسل سانا أن هذه المساعدات الإنسانية مقدمة من الشعب الداغستاني بهدف مساعدة الشعب السوري في مواجهة آثار الزلزال، وتحتوي مواد غذائية وألبسة، مشيراً إلى الاستمرار بدعم السوريين وتقديم المساعدات في المرحلة القادمة.

وأوضح  ممثل جمعية إنسان الخيرية الداغستانية السيد نصر الله أن الشعب الداغستاني جمع مساعدات تقدر بـ 31 مليون روبل تقريباً، وقدمت المساعدات للمتضررين في محافظة اللاذقية كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنها تحوي مواد غذائية للأطفال كالأرز والطحين إضافة إلى الألبسة.

من جانبه؛ بيّن مدير مركز الإيواء في المدينة الرياضية رامي رقية أنه تم استلام قافلة المساعدات الداغستانية ليتم توزيعها على المتضررين من الزلزال، موجهاً الشكر للشعب والحكومة في داغستان لدعم ومساعدة الشعب السوري.

تحطم مروحيتين ومصرع 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

أمريكا تكشف عن أزمة جديدة مع روسيا في سوريا.. تفاصيل

سوريا مساعدات المدينة الرياضية المواد الغذائية اللاذقية زلزال جمهورية داغستان أثار الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

تغسل سجاد بلبس شفاف مثير .. أنوش أمام المحكمة غدًا

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من بشار الأسد بشأن القوات الروسية في سوريا

العراق: تصدير صفائح الألمنيوم إلى أسواق سوريا ولبنان

ترشيحاتنا

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

عاجل.. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.. السيسي يعطي إشارة بدء كتف في كتف

كتف في كتف| الرئيس : فرق كبير بين الإيد اللي بتطبطب واللي بتدمر

حكم يلغي هدفًا بعد الرجوع لـ الموبايل في مباراة النصر والسويس

للأسر بشهر رمضان.. مؤسسة أبو العينين: نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف

احسب هتقبض كام.. جدول صرف معاشات أبريل بالمواعيد والزيادات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

مرض خطير يصيب النساء بسبب التعرض للإجهاض

مسلسلات رمضان 2023.. الكبير أوي 7| قنوات العرض ومفاجآت العمل وحقيقة وجود دنيا سمير غانم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ