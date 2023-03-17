سوريا.. داغستان ترسل قافلة مساعدات لمتضرري الزلازل

59 طناً من المواد الغذائية...

استقبلت المدينة الرياضية باللاذقية السورية اليوم قافلة مساعدات داغستانية إلى مركز الإيواء لمتضرري الزلزال في تحوي 59 طناً من المواد الغذائية والألبسة.

ومن جانبه؛ ذكر ممثل رئيس جمهورية داغستان الروسية محمد حاج محمد في تصريح لمراسل سانا أن هذه المساعدات الإنسانية مقدمة من الشعب الداغستاني بهدف مساعدة الشعب السوري في مواجهة آثار الزلزال، وتحتوي مواد غذائية وألبسة، مشيراً إلى الاستمرار بدعم السوريين وتقديم المساعدات في المرحلة القادمة.

وأوضح ممثل جمعية إنسان الخيرية الداغستانية السيد نصر الله أن الشعب الداغستاني جمع مساعدات تقدر بـ 31 مليون روبل تقريباً، وقدمت المساعدات للمتضررين في محافظة اللاذقية كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنها تحوي مواد غذائية للأطفال كالأرز والطحين إضافة إلى الألبسة.

من جانبه؛ بيّن مدير مركز الإيواء في المدينة الرياضية رامي رقية أنه تم استلام قافلة المساعدات الداغستانية ليتم توزيعها على المتضررين من الزلزال، موجهاً الشكر للشعب والحكومة في داغستان لدعم ومساعدة الشعب السوري.