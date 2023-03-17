أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يشهد طقس الساعات المقبلة امطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق، مبيناً أنها ستشهد أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم غد (السبت).

وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، وعسير، وتبوك، مشيراً إلى أن الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقال المركز في تقريره اليومي أن الفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة وجازان، ومكة المكرمة والأحزاء الجنوبية من الرياض.