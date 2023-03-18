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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها شاومي.. هذه الموبايلات ستكون بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2 الجديد

Snapdragon 7+ Gen
Snapdragon 7+ Gen 2

أعلنت شركة  كوالكوم  Qualcomm للتو عن معالجات الجيل السابع من الجيل الثاني  Snapdragon 7+ Gen 2 والتي تأتي بأداء أفضل 50% عن سابقتها مع أداء أفضل مرتين بالنسبة لرسوميات الجرافيك وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقنية تقلل من عملية توليد الحرارة وقت الأعمال الشاقة وتحافظ على كثافة الطاقة.

Snapdragon 7+ Gen 2

من المقرر أن تأتي مجموعة الشرائح الجديدة في عدد كبير من الهواتف متوسطة المدى العليا، وهو ما أعلنت عنه كل من  شاومي  Xiaomi و  ريلمي  Realme حيث أكدتا رسميا أن هواتفهما القادمة ستكون بشريحة سناب دراجون من الفئة السابقة، وأكدت صفحات Weibo الرسمية لكلتا العلامتين التجاريتين أن أجهزتهما القادمة  Redmi Note 12 Turbo و Realme GT Neo5 SE ستكون بمعالجات كوالكوم.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف الخبير التقني Yogesh Brar والشهير بتسريبات عن الموبايلات الجديدة أن شاومي بوكو  Poco F5 من المقرر إطلاقه أيضًا باستخدام شريحة SD7 + Gen2 قريبًا. كما تتردد شائعات قوية مفادها أن كوالكوم ستطلق مجموعة شرائح أخرى متوسطة المدى Snapdragon 685 ستظهر لأول مرة مع هاتف ريدمي نوت Redmi Note 12 4G.

Snapdragon 7+ Gen 2

حددت شركة شاومي Xiaomi الصينية موعد إطلاق سلسلة Redmi Note 12 في 23 مارس الجاري وغالبا سيكون طراز التربو  Redmi Note 12 Turbo الجديد مدعوم بوحدة معالجة مركزية من Snapdragon 7+ Gen 2. كما يشاع أنه يأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.67 بوصة تقدم جودة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5500 مللي أمبير مع شحن 67 وات.

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من المتوقع أن يتم إطلاق Realme GT Neo5 SE مع شاشة عرض نوعها  AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ووحدة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، مع 16 جيجا بايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 512 جيجا بايت روم ونظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم Realme UI 4.0.

كوالكوم Snapdragon 7 Gen 2 شاومي Qualcomm Xiaomi ريلمي Realme Redmi Note 12 Turbo Realme GT Neo5 SE ريدمي نوت

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