أبرزها شاومي.. هذه الموبايلات ستكون بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2 الجديد

أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm للتو عن معالجات الجيل السابع من الجيل الثاني Snapdragon 7+ Gen 2 والتي تأتي بأداء أفضل 50% عن سابقتها مع أداء أفضل مرتين بالنسبة لرسوميات الجرافيك وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقنية تقلل من عملية توليد الحرارة وقت الأعمال الشاقة وتحافظ على كثافة الطاقة.

Snapdragon 7+ Gen 2

من المقرر أن تأتي مجموعة الشرائح الجديدة في عدد كبير من الهواتف متوسطة المدى العليا، وهو ما أعلنت عنه كل من شاومي Xiaomi و ريلمي Realme حيث أكدتا رسميا أن هواتفهما القادمة ستكون بشريحة سناب دراجون من الفئة السابقة، وأكدت صفحات Weibo الرسمية لكلتا العلامتين التجاريتين أن أجهزتهما القادمة Redmi Note 12 Turbo و Realme GT Neo5 SE ستكون بمعالجات كوالكوم.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف الخبير التقني Yogesh Brar والشهير بتسريبات عن الموبايلات الجديدة أن شاومي بوكو Poco F5 من المقرر إطلاقه أيضًا باستخدام شريحة SD7 + Gen2 قريبًا. كما تتردد شائعات قوية مفادها أن كوالكوم ستطلق مجموعة شرائح أخرى متوسطة المدى Snapdragon 685 ستظهر لأول مرة مع هاتف ريدمي نوت Redmi Note 12 4G.

Snapdragon 7+ Gen 2

حددت شركة شاومي Xiaomi الصينية موعد إطلاق سلسلة Redmi Note 12 في 23 مارس الجاري وغالبا سيكون طراز التربو Redmi Note 12 Turbo الجديد مدعوم بوحدة معالجة مركزية من Snapdragon 7+ Gen 2. كما يشاع أنه يأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.67 بوصة تقدم جودة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5500 مللي أمبير مع شحن 67 وات.

من المتوقع أن يتم إطلاق Realme GT Neo5 SE مع شاشة عرض نوعها AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ووحدة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، مع 16 جيجا بايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 512 جيجا بايت روم ونظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم Realme UI 4.0.