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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المادة 49-3 لجأ إليها الرئيس الفرنسي لتمرير قانون التقاعد.. فما هي؟

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بطريقة الفيديو جراف، عن نص المادة "49-3" التي لجأ إليها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتمرير القانون المثير للجدل الخاص برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا. واستعرض التقرير، أن الغضب يشتعل في فرنسا؛ بسبب قانون التقاعد، وأن المشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين تشتد؛ بسبب الرفض الشعبي للقانون الذي أقره "ماكرون".

 

وأوضح أن الحكومة الفرنسية لجأت للمادة "49-3" من الدستور؛ لتمرير مشروع قانون التقاعد.. فماهي تلك المادة؟، وأشار إلى أن مجلس الشيوخ صادق على القانون، لكن مجلس النواب لم يصادق عليه، ما جعل "ماكرون" يلجأ للمادة "49-3"، التي تسمح بتمرير مشاريع القوانين دون عرضها على مجلس النواب.

 

وذكر التقرير، أن عددًا من النواب والسياسيين الفرنسيين، أكدوا أن لجوء الحكومة لهذه المادة قد يفاقم الوضع في الشارع الفرنسي، واختتم أن المحللين السياسيين، يعتبرون أن اللجوء للمادة "49-3" " نكسة"، كما أن أطراف المعارضة انتقدت هذا القرار.

فرنسا مجلس الشيوخ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي مجلس النواب الحكومة الفرنسية متظاهرين المتظاهرين

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