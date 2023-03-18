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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي يهنئ خالد البلشي لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين

خالد البلشي
خالد البلشي

عقب الإعلامي جابر القرموطي على الانتخابات التي أجريت اليوم في نقابة الصحفيين التي شارك فيها 5062 صحفي حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في نقابة الصحفيين اليوم وكان هناك أصوات باطلة 174 صوت، وكان التركيز في الانتخابات على موضوع نقيب الصحفيين الذي كان به منافسة قوية لأن عدد المتنافسين فيه يكون أقل من عدد بقية الأعضاء.

 

وتابع "الإعلامي جابر القرموطي" خلال  "برنامج مانشيت"، المذاع عبر فضائية "cbc"، ان المنافسة انحصرت بين الكاتب الصحفي الكبير خالد ميري رئيس تحرير الأخبار الفاضل خالد البلشي الكاتب الصحفي المعروف، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز خالد البلشي بمقعد النقيب وتم الإعلان رسميا بفوزه.

 

نتمنى التوفيق للأستاذ خالد البلشي


واختتم جابر القرموطي كل التهنئة لخالد البلشي لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة لحين الإعلان النهائي عن مجلس النقابة بأكمله اما نقيب الصحفيين الجديد خالد البلشي سيتولى منصبه كنقيب للصحفيين لمدة عامين قادمين. 

الإعلامي جابر القرموطي نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي خالد ميري

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