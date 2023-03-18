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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من رمضان..

السعودية .. إجراء عاجل لخدمة المعتمرين

ارشيفي
ارشيفي

 

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قراره لجميع الوكالات والإدارات، بتفعيل برامج وفعاليات حملة "خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا"، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

وذكر  الشيخ السديس، أن الرئاسة تسعى من خلال وكالاتها المتعددة، إلى تقديم كل الخدمات المتنوعة، والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة.

وأكد  على أهمية خدمة الزائرين والمعتمرين، وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، مؤكداً بذل أقصى الجهود والإمكانات؛ للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة لزوار بيت الله الحرام. 

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السعودية رمضان الحج والعمرة شؤون المسجد الحرام المسجد الحرام المعتمرين تطبيق اعتمرنا الدكتور عبدالرحمن السديس

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