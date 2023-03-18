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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء يشارك في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للموسم الثالث

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم سيناء يستقبل الطالبه

تشارك مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للموسم الثالث على التوالي وفي هذا الصدد..
 

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ،الطالبه جمانه سامح محمد ، والتى ستمثل المحافظة في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للموسم الثالث، في مجال  تأليف القصة  ،بحضور مروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقد حث وكيل الوزارة  التربية والتعليم ،الطالبة على أن تكون خير سفير للمحافظة متمنياً لها الحصول على الجائزة الأولى .

 

٨٨ طالب وطالبة:


وأفادت مروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين بالمديرية ،  بأن شارك في هذه المسابقة "٨٨" طالب وطالبة في المجالات الآتية :
( الغناء والعزف - تأليف القصة والشعر والمسرح - التطبيقات والمواقع الإلكترونية) .

حيث تم تصعيد الطالبة من قبل لجنة وزارة الثقافة الخاصة بجائزة الدولة للمبدع الصغير  .
 

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سيناء مسابقة المبدع الصغير جائزة القصة

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