حملات مكبرة لرصد تعديات البناء العشوائي وإزالتها في المهد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي، بإزالة تعدٍ ببناء سور بطول 32م على مساحة 60م٢ بقرية نزلة العزازي بكفر العزازي، كما تمت إزالة مبنى بالطوب الدبش مخالف بقرية أبو عاصي التابعة للوحدة المحلية بطويحر، كما تمت إزالة تعدٍ بعزبة القراقرة بكوبري تسعة بالملاك على مساحة 180 م، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 175 مترا تقريباً، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة تعدٍ بدون ترخيص عبارة عن مغسلة مقامة بمنطقة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.