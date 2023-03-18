برلمانية إيرانية: البحرين تدرس استئناف الرحلات الجوية مع طهران وفتح السفارات

أعلنت نائبة في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اليوم السبت، أن "رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أكد، ضرورة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والبحرين".

وقالت النائبة الإيرانية الهام أزاد، في حوار مع وكالة مهر الإيرانية، إن وفدا برلمانيا إيرانيا، التقى، على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، برئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم"، مشيرة إلى أن ذلك يعد أول زيارة لوفد رسمي إيراني إلي البحرين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سنة 2016.

وأضافت إلهام، أنه "خلال هذا اللقاء طلب الجانب البحریني عدة أمور ومنها فتح خطوط الطیران بین البلدین وإلی مدینتی مشهد وطهران"، لافتة إلى أن "أحمد بن سلمان المسلم أكد أن الزوار البحرینیین یرغبون بزیارة مدینة مشهد ویجب فتح خطوط الطیران لهم".

وكشفت الهام أزاد أن "من المطالب الأخرى التي أثارها الجانب البحريني إعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن دول المنطقة توحيد أرائها من خلال تقویة العلاقات والتحرك بقوة أكبر في القضايا الإقليمية".

وأكدت النائبة الإيرانية أن رئیس مجلس النواب البحرینی أعلن، خلال اللقاء، أنة "سوف یلتقی بالمسؤولين البحرينيين ووزير الخارجية البحريني خلال الأسبوع القادم حتي يتمكن من إعادة العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت ممكن".

وختمت الهام أزاد تصريحاتها بالقول إن "حمد بن سلمان المسلم أبدى رغبته لزيارة رئيس مجلس الشوري الإيراني محمد باقر قاليباف للبحرين وفي المقابل وجه الوفد الإيراني دعوة لرئيس مجلس النواب البحريني لزيارة إيران".



يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، حسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.