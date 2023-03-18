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عادل حمودة : طائرات الدرون غيرت طبيعة الحروب الحديثة

عادل حموده
عادل حموده

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الطائرة بدون طيار أو الدرون أو المسيرة هي طائرة تُوجه عن بعد أو تُبرمج مسبقا لاتخاذ مسار محدد، و يتحكم في مسار الطائرة جهاز كومبيوتر في الطائرة نفسها أو من خلال ريموت كنترول يمسك به طيار يسمي «ضابط أنظمة الحركة» وهو يتواجد على الأرض أو في طائرة أخري، وفي الغالب تحمل الطائرة إما كاميرات للتصوير أو قذائف ستلقي بها.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرة بدون طيار تُنفذ مهاما متنوعة، منها الاستشعار عن بعد حيث توجد في بعض الطائرات أجهزة استشعار الطيف الكهرومغناطيسي ومجسات أشعة جاما وأجهزة الاستشعار البيولوجي وأجهزة الاستشعار الكيميائي، وتستخدم الطائرات أيضا في رسم الخرائط والمراقبة الجوية للمناطق الشاسعة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه يتم الاستفادة بالطائرات بدون طيار على نحو واسع في مكافحة اشتعال النيران ومساعدة دوريات الطرق ومكافحة القرصنة، كما شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في استخدام تكنولوجيا الطائرة بدون طيار في عمليات المراقبة الجوية، وتبقي الوظيفة الأكثر أهمية التي تقوم بها الطائرة بدون طيار وهي الهجمات العسكرية، لذلك يمكن القول إن هذه الطائرة الصغيرة قد غيرت طبيعة الحروب الحديثة.

عادل حمودة الطائرة الدرون القاهرة الإخبارية الهجمات العسكرية

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