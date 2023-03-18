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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. إخماد حريق مستودعي مواد قابلة للاشتعال في دبي

صدى البلد

أعلنت فرق الدفاع المدني في مدينة دبي الإماراتية، تمكنها من السيطرة على حريق نشب في مستودعين في منطقة رأس الخور بدون إصابات أو وفيات.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أوضح مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقَّت بلاغاً عند الساعة 17:38 اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة رأس الخور الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء ند الشبا كمستجيب أول وجهة اختصاص.

ووصل الفريق في تمام الساعة 17:43 محققاً زمن استجابة مقداره 5 دقائق، حيث تبين أن الحادث في مستودعين وحجم الحادث متوسط.

كما تبين أن الدخان الكثيف الناتج عن الحادث بسبب احتواء المستودعين على مواد قابلة للاشتعال، وعليه تم تحريك مركز إطفاء الراشدية ومركز القوز للدعم والإسناد.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

وذكر المصدر أنه عند الساعة 19:16 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث، أفاد فيها بأن الحادث تحت التبريد، ولا توجد أي إصابات، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

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