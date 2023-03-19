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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ماجد المصري.. تعرف على عدد زيجاته وأعماله الفنية

ماجد المصري
ماجد المصري

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان ماجد المصري والذي حقق نجاحات كبيرة .

ونرصد أبرز المعلومات عنه .

ولد الفنان ماجد المصري من مدينة طنطا في مصر، وتاريخ ميلاده في  ١٩ من شهر مارس عام 1963.

حصل على شهادة تخرج من كلية الشريعة من جامعة الأزهر، وجرى حب الفن في عروقه أثناء المراحل الدراسية.

اهتم بالرقص ودرس فنونه، سواء الكلاسيكي والشعبي والباليه، وظهر بأعمال فنية متنوعة ما بين الدراما والسينما والغناء.

اعمال ماجد المصري

بدأ نشاطه الفني عن طريق الغناء في الملاهي الليلية بالتعاون مع زوجته المطربة منى أش أش، ثم قدم ألبومه الخاص وحيدا دون زوجته.

التقى مع المخرج الفنان الراحل حسام مصطفى، والذي أعطاه دوراً في فيلم الجاسوسة حكمت فهمي.

ثم توالت أعماله الفنية في مجال التمثيل، ومن أهم أعماله السينمائية: تفاحة، قشر البندق، سارق الفرح، لماضة، الكلام في الممنوع.

ومن المسلسلات التي ظهر فيها: أحلام العصافير، التوأم، خيال الظل، مسلسل ٱدم، مع سبق الإصرار، لعبة الموت، الطوفان.

ظهر في برنامج فوازير مسلسليكو، وفي مسرحيات مثل ادلعي يا نوسة نمت، ريا وسكينة في مارينا، ملاعيب.

شكل ثنائية مميزة مع الممثلة ميرنا شلفون في ثلاثية حملت عنوان “ريد كاربت” بمسلسل مدرسة الحب.

جسد شخصية جو روماني في مسلسل علاقات خاصة الذي ضمَّ نجوماً من مصر ولبنان وسوريا:

منى واصف، صفاء سلطان، أحمد زاهر، ديمة قندلفت، باسم ياخور، عمار شلق، عبد الهادي الصباغ، ليلى قمري، طوني عيسى.

فيما يتعلق بحياته الخاصة كان متزوجاً من المطربة المصرية منى أش أش، وأنجبا ولداً “أحمد”، وبنتاً “ماهيتاب”، ثم انفصلا.

فيما بعد تزوج من الفنانة المصرية رانيا أبو النصر، والتي أنجبت له ابنته داليدا.

ماجد المصري عيد ميلاد الفنان ماجد المصري

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