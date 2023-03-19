الجمهور يحتفل بعيد ميلاد رامي صبري على المسرح خلال حفله بالكويت

أحيا رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بالكويت خلال الساعات الماضية؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل في وقت مبكر.

وحرص رامي على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ 4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات.

حفل رامي صبري

وأقدم عدد من محبي رامي صبري خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاده وأحضروا "تورتة" وورود وقدم رامي الشكر لهم على اللفتة المميزة خلال الحفل معبرا لهم عن سعادته به بشكل كبير.

ومؤخرًا طرح رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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