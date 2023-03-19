البدل والصحفيين المؤقتين.. إجراءات من خالد البلشي بعد توليه منصب نقيب الصحفيين

في أول ظهور إعلامي له، تحدث خالد البلشي عن كواليس فوزه بمقعد نقيب الصحفيين ، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

شكرا خالد ميري

وقال خالد البلشي: "ما رأيناه أمس مشهد عظيم ورأينا كثافة في الحضور من الصحفيين، وأوجّه الشكر إلى خالد ميري وخضنا منافسة شريفة على أرضية مصالح الصحفيين ونجتمع على أننا زملاء وأبناء مهنة واحدة".

وتابع خالد البلشي: "سأكون نقيبًا لكل الصحفيين وبعد اختيار الصحفيين لي سوف أراعي آراء ومطالب كافة التوجهات داخل النقابة".

وأكمل خالد البلشي: "لدينا ملفات متراكمة وسنبدأ بأن تكون النقابة بيتًا للصحفيين"، مضيفًا: "سندعو إلى مؤتمر اقتصادي قريبًا لمناقشة أوضاع المهنة".

ملف الصحفيين المؤقتين

وقال خالد البلشي، :" لدينا حوار وطني مفتوح والجمعية العمومية للنقابة طرفا فيه،ولابد أن تطرح الميزانية الخاصة بالنقابة على الجمعية العمومية لمناقشة العديد من الملفات ".

وتابع خالد البلشي :" لا توجد خلافات بين اعضاء مجلس النقابة ونتكامل معا ونعمل على أرضية واحدة ".

واكمل خالد البلشي :" سنفتح حوار مع الهيئة الوطنية للصحافة حول ملف الصحفيين المؤقتين من أجل التوصل إلى قرار يرضي الصحفيين المؤقتين".

محاولات زيادة البدل

وقال خالد البلشي، :" لو أردنا نقابة قوية لابد أن يكون مجلسها متماسك يخدم الصحفيين، ونعمل من أجل مصلحة النقابة والصحفيين ولا توجد خلافات ".

وأضاف :" أسعى إلى زيادة البدل ألف جنيه واتمنى أن يتم العمل على ذلك في المستقبل القريب “، مضيفا:” زيادة الـ 600 جنيه سوف تأتي في إبريل المقبل وأتمنى أن يتم فتح تفاوض على زيادة أكبر كي تتحقق ".

وأكمل خالد البلشي :" كنت أرى أن الجمعية العمومية كانت غاضبة من أداء نقابي سابق وفاجئني حجم المشاركة الكبير في الانتخابات ".

أنا خائف

وقال خالد البلشي :" أدعو الجميع داخل نقابة الصحفيين للتعاون من أجل مصلحة وحقوق الصحفيين “مضيفا:” أنا خائف لأن المهمة ثقيلة لخدمة الصحفيين وأسعى إلى بذل قصارى جهدي لمصلحة الصحفيين ".

وتابع خالد البلشي :" تلقيت اتصالات هاتفية من أشخاص ومهمومين بالمهنة ويرغبون في مستقبل أفضل للمهنة ، وأول دعوة بعد تشكيل المجلس سيكون هناك دعوة للنقباء السابقين وأصحاب الخبرات في مجالس النقابة ".

ويذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، أعلنت عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.