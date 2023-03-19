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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة وبسيطة. 

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وتألقت غادة عبد الرازق، مرتدية تي شيرت نصف كم باللون الأخضر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كمت اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة من شعرها لتكشف جمال ملامحها. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق 

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