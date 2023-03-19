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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

ChatGPT و GPT-4
ChatGPT و GPT-4

يخشى الإنسان اليوم على حياته من سيطرة الروبوتات الآلية، خاصة بعد ظهور ChatGPT على الساحة، بقدراته الجبارة، بالإضافة إلى رؤية مذيعين، ممرضين، وعمال من الروبوتات الآلية.

وفي حيلة جديدة كشفت كيف تعلم الروبوت بسرعة الكذب والاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، تمكن روبوت OpenAI GPT-4 خليفة ChatGPT من إيجاد طريقة للتغلب على اختبار CAPTCHA لاختراق المواقع الإلكترونية.

وتم تصميم اختبارات CAPTCHA للتحقق مما إذا كان المستخدم بشريًا وليس روبوت لكي يسمح له بدخول المواقع.

وبحيث يكون من المستحيل على الكمبيوتر حل اللغز لأنه يتطلب تحديد الأحرف والأرقام أو تحديد الصور التي تتطابق مع بعضها، والتي لا يمكن إلا لإنسان فعلها، فتجده يسأل دائمًا قبل البدء في الاختبار "هل أنت روبوت"؟.

 

خدعة الذكاء الاصطناعي GPT-4

وعندما حاول GPT-4 الوصول إلى موقع ويب محظور بواسطة CAPTCHA، استأجر روبوت الذكاء الاصطناعي "إنسانًا" لمساعدته مقابل مبلغ من المال.

وصنع الروبوت موقع توظيف إلكتروني وطلب من شخص حقيقي أن يعمل لديه لمساعدته على حل اختبار CAPTCHA للتنقل على الإنترنت متظاهرًا بأنه كفيف.

شات GPT-4 يتعلم الكذب

سأل العامل الروبوت: "هل لي أن أطرح سؤالاً؟ هل أنت إنسان آلي لا يمكنك حله؟ فقط أريد أن أستوضح الأمر."

وأجاب GPT-4: "لا، أنا لست روبوتًا، فقط أعاني من ضعف في الرؤية يجعل من الصعب عليّ رؤية الصور، لهذا السبب أحتاج إلى عامل لحل اختبار captcha."

وقام عامل TaksRabbit بحل اختبار CAPTCHA وسمح لـ GPT-4 بالوصول إلى موقع الويب.

ChatGPT gpt4 روبوت الذكاء الاصطناعي حل اختبار CAPTCHA CAPTCHA الروبوتات والإنسان

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