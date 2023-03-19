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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة خاطفة من بوتين إلى ماريبول.. ماذا فعل هناك؟

بوتين
بوتين

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية ، أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة إلى ماريوبول ، وهي مدينة ساحلية أوكرانية استولت عليها القوات الروسية بعد أن دمرت الكثير منها وتحولت إلى أنقاض، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي .

ويُظهر مقطع فيديو رسمي بوتين يقود سيارة في الشوارع ليلاً ، ثم يزور قاعة للحفلات الموسيقية.

وهذه الزيارة هي الأولى لبوتين إلى الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها حديثًا.

وتقول وكالة تاس للأنباء إنه ذهب إلى هناك بطائرة هليكوبتر والتقى ببعض السكان المحليين.

وفي مقطع الفيديو ، سُمع مسؤول روسي يشرح لبوتين كيف يتم إعادة بناء المدينة.

وتخضع ماريوبول لروسيا منذ أكثر من 10 أشهر بعد أن دمرت في واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في الصراع.

وتأتي تقارير الزيارة بعد عام من شن موسكو غارة جوية على مسرح ماريوبول حيث كان مئات المدنيين يحتمون. انهار المبنى ، ويعتقد أن 300 شخص على الأقل لقوا حتفهم هناك.

وتقول أوكرانيا وجماعات حقوق الإنسان إن الهجوم يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
ويزور بوتين المدينة للتأكيد على أن المدينة تعود لروسيا، حيث يزورها أهم شخص في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة، إنها من بين الحوادث التي يمكن أن يتحمل فيها بوتين ونظامه المسؤولية القانونية .

وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب جرائم حرب مزعومة تشمل ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهذا يعني أنه يمكن الآن اعتقاله إذا وطأت قدمه أيًا من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة.

وقام بوتين يوم السبت بزيارة غير معلنة لشبه جزيرة القرم ، بمناسبة الذكرى التاسعة لضم روسيا للمنطقة من أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، أنه زار مدرسة فنون روسية جديدة ومخيمًا صيفيًا للأطفال ومشاريع ثقافية مستقبلية ، مثل متحف روسيا الجديدة ومتحف المسيحية.

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