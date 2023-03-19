عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أكوانول".. تفاصيل المشروع الفائز بالمركز الأول في مجال الكيمياء بمعرض العلوم والهندسة

أكوانول المشروع
" أكوانول " المشروع الفائز بالمركز الأول في مجال الكيمياء

كشف الطالب محمد معاوية الحاصل على المركز الأول في معرض العلوم والهندسة عن مشروعه " أكوانول " ، موضحا أن مسمى مشروعه مستخلص من اسم المياه واختصار مادة " أيثانول " .

وأشار إلى أن المشروع يتضمن عمل معالجة لمياه صرف المصانع ، واستخلاص مادة " إيثانول " من قشر القلقاس .

وتابع الطاب محمد معاوية ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن قشر القلقاس يتكون من مادة يمكن تحويلها لسكر ، ومن هنا يمكن تحويلها " إيثانول " ، وهو يمثل 43 % تركيز عن باقية الفواكه التي تمت عليها الأبحاث .

وأردف " معاوية " ، أن مادة " إيثانول " تستخدم في تخفيف وقود السيارات ، وتحسين جودته ، فضلا عن أنه هذا المشروع ينتج الإيثانول بسعر تكلفة 55 جنيها فقط للتر .

وأشار ، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في تقليل نسبة الوقود في مصر والعالم ، ولذلك جاءت الفكرة للحفاظ على البيئة ، وتعويض النقص في الوقود . 

أكوانول الطالب محمد معاوية برنامج صباح الخير يا مصر توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الصيام في أجواء شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان.. وتحذر: "ماحدش يصيف"

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد من مجلته

هبوط مفاجيء في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

في قلب القدس.. إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية

الكعبة تستعد لاستقبال رمضان 2023.. هنا قبلة الإسلام وملاذ أفئدة المسلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ