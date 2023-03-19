"أكوانول".. تفاصيل المشروع الفائز بالمركز الأول في مجال الكيمياء بمعرض العلوم والهندسة

كشف الطالب محمد معاوية الحاصل على المركز الأول في معرض العلوم والهندسة عن مشروعه " أكوانول " ، موضحا أن مسمى مشروعه مستخلص من اسم المياه واختصار مادة " أيثانول " .

وأشار إلى أن المشروع يتضمن عمل معالجة لمياه صرف المصانع ، واستخلاص مادة " إيثانول " من قشر القلقاس .

وتابع الطاب محمد معاوية ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن قشر القلقاس يتكون من مادة يمكن تحويلها لسكر ، ومن هنا يمكن تحويلها " إيثانول " ، وهو يمثل 43 % تركيز عن باقية الفواكه التي تمت عليها الأبحاث .

وأردف " معاوية " ، أن مادة " إيثانول " تستخدم في تخفيف وقود السيارات ، وتحسين جودته ، فضلا عن أنه هذا المشروع ينتج الإيثانول بسعر تكلفة 55 جنيها فقط للتر .

وأشار ، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في تقليل نسبة الوقود في مصر والعالم ، ولذلك جاءت الفكرة للحفاظ على البيئة ، وتعويض النقص في الوقود .