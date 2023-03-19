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توك شو

العمود الفقري للقطاع الصحي.. «تاج الدين» يوجه التحية للأطباء المصريين في عيدهم|شاهد

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قدم الدكتور محمد عوض  تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، التحية للأطباء المصريين بمناسبة الاحتفاء بـ  يوم الطبيب المصري، قائلا: "كل سنة وكل أطباء مصر بخير وصحة وعافية ولهم كل التقدير، وليست مجاملة وانتماء لكن حقيقة".

وأضاف الدكتور محمد عو تاج الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن أطباء مصر ينتشرون في الوقت الحالي في كل أنحاء العالم محملين بالعلم والخبرة والأداء والتميز، مردفا: "لا يوجد مكان يعمل فيه طبيب مصري إلا كان لهم الحب والتقدير فيه" .

الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي 

وأوضح "تاج الدين" أن الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي، ويرعى الإنسان من قبل ولادته وحتى توفير ولادة آمنة له، كما رصدتها الصحة العالمية في نتائجها، والطبيب هو الذي ينتشر في الموانئ والمطارات لحماية صحة مصر من الأمراض.

وأكد أن الطبيب هو منظومة متكاملة ترعاها الدولة للوصول لبر الأمان للإنسان المصري، مشيرا إلى أن جميع العمليات الدقيقة على مستوى العالم تجرى حاليا في مصر، والتفاعل الإنساني بين المريض والطبيب لا يلمسه سوى الطبيب نفسه.

ولفت إلى أن أطباء مصر لا يزالون يقومون بدور كبير في أزمة كورونا، كما كان لهم دور كبير في جميع الأزمات الطبية. 

تاج الدين توك شو يوم الطبيب المصري برنامج صباح الخير يا مصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية

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