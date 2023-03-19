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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في احتفالية بشاطئ المندرة المجاني.. محافظ الإسكندرية يكرم 70 أما تقديرا لمجهوداتهن

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يحتفل بعيد الأم على شاطئ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم احتفالية عيد الأم التي تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ المندرة المجاني، وذلك لتكريم  ٧٠ أم تقديرا لمجهوداتهن وامتنانا لما قدمنه من تضحيات من أجل أبنائهن.

 

وخلال الاحتفال؛ أعرب الشريف عن سعادته لحضور حفل عيد الأم، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

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هذا وأكد المحافظ علي الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه كل أم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، لافتاً إلى أن عيد الأم هو عيد العطاء والانتماء فكل أم هي مثال للتضحية والمثابرة من أجل تحقيق صالح أبنائها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جميع أمهاتنا من كل شر.

 

وفي نهاية الاحتفال، كرم الشريف ٧٠ أما من الأمهات المثاليات  اللاتي تم اختيارها، حيث تم تكريم ٣٠ أم من إحدى دار المسنين، بالإضافة إلى تكريم ١٠ أمهات لذوى الهمم المتفوقين علمياً أو رياضياً، و ٣٠ أم لذوي الهمم ممن لهم قصص كفاح من أجل أبنائهم.

 

شهد الاحتفال؛ اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية،  واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورباب مدني رئيس حي منتزه ثان، والأب باسيليوس كاهن كنيسة العذراء.

الاسكندرية مديرية التربية والتعليم محافظ الاسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي اللواء محمد الشريف مديرية التضامن

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