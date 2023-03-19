أخبار الأهلي.. المصري يصدم الأحمر.. الهلال يحفز لاعبيه.. وتحرك جديد للمواجهة الإفريقية

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأحد داخل النادي.

الهلال يحفز لاعبيه بمكافآت أمام الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني خصص مكافآت إضافية للاعبي الفريق لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الهلال السوداني ضيفا على الأهلي أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب صحيفة "كفر ووتر"، السودانية، فإن إدارة الهلال السوداني قررت تخصيص مكافآت إضافيه للاعبي الفريق، لتحفيزهم على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي في الفترة الأخيرة.



المصري يصدم الأهلي

قال ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لن يقبل بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي، والتي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأضاف ياسر يحيى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"نحترم رابطة الأندية وقراراتها ولم يتواصل معنا أحد بشأن تأجيل لقاء الأهلي ".

وتابع :"موقفنا من طلب الأهلي ؟ .. لا يوجد فرصة للتأجيل لأننا في ظروف استثنائية، ولا أظن أن مواجهة المصري تمثل أزمة لفريق الأهلي، لديهم قطاع ناشئين يزخر بالمواهب الشابة".

وواصل :" تم تحديد إقامة مباريات كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين في هذا التوقيت، ولا أعتقد إن الرابطة ستخاطبنا بشأن تأجيل لقاء الأهلي".

تحرك جديد من الأهلي استعدادا للمواجهة الحاسمة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يعتزم خلال الساعات المقبلة مخاطبة هيئة استاد القاهرة لاستضافة مباراة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إلي أن الأهلي سيطلب اللعب في استاد القاهرة لتنفيذ قرار السويسري كولر المدير الفني، بجانب مخاطبة الجهات الأمنية لضمان حضور جماهير كبير لا يقل عن 30 ألف مشجع.



وقال حتحوت في تصريحاته، أن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد له خلال اتصالات هاتفي جمعهم اليوم، أن هيئة الاستاد في انتظار المكاتبات الرسمية بشأن استضافة مباراة الأهلي والهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف حتحوت، إن رئيس هيئة ستاد القاهرة أبلغه حتى الآن الأهلي لم يخاطبنا بشأن اللقاء لكننا مشغولون بالتجهيز وتهيئة الملعب على أكمل وجه لاستضافة المباريات في الفترة المقبلة.