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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماذا تفعل في حالة اكتشاف لون غريب للمياه؟ القابضة لمياه الشرب توضح|فيديو

محمد صلاح ، المتحدث
محمد صلاح ، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي

قال محمد صلاح، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، إنه في حالة حدوث أي كسر في مواسير المياه تحرص الشركة خلال عمليات الإصلاح على عدم دخول أي رواسب للمياه.

 

وتابع المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أنه في بعض الأحيان يكون هناك رواسب ورمال نتيجة عملية الإصلاح، وبالتالي ننبه على المواطنين الانتظار حتى استخدام المياه، وعمل غسيل للشبكات.

 

وأردف، أن هناك بعض المشكلات في المياه تكون خاصة بالبيت مثل كسر داخلي في مواسير العمارة يتسبب في تلوث المياه الصاعدة للبيوت، موضحا أنه للشكوى في أي حالة من حالات تلوث المياه يمكن أن يتواصل المواطن مع الشركة على رقم 125125 .

شركة المياه والصرف الصحى محمد صلاح المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي برنامج صباحك مصري توك شو

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