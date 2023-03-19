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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شوشة: مدارس التعليم المجتمعي تؤدي دورا محوريا بمراكز شمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي مدير الإدارة المركزية بالوزارة

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  ، حنان الفحل مدير عام الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، بمكتبه بمدينة العريش، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الفتاح حمدان مدير إدارة التعليم المجتمعي.
 

ذات طبيعة خاصة

وأكد المحافظ أهمية التعليم المجتمعي، حيث إن مدارس التعليم المجتمعي هي ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورا محوريا في المجتمع، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية بهدف القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم.

من جانبها.. وجهت مدير عام الإدارة المركزية للتعليم المجتمعي بالوزارة الشكر لمحافظ شمال سيناء،  على حسن الاستقبال، معلنة افتتاحها المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم المجتمعي بالعريش قبل لقائها بالمحافظ.

وقال الدكتور عبد الفتاح حمدان، مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية،  إن إدارة التعليم المجتمعي لها دور هام في مكافحة التسرب وتعليم من فاته قطار التعليم القراءة و الكتابة، ومهنة يتكسب منها، لافتا إلى ان عدد مدارس التعليم المجتمعى بالمحافظة تبلغ ٣٦ مدرسة، تقبل المتسربين من التعليم من عمر ٩ سنوات.

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سيناء مدارس التعليم المجتمعي خدمة

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