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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يبحث فرص الاستثمار مع مساعد وزير الري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  مع الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الرى للشركات والاستثمار جذب فرص الاستثمار الواعدة من خلال التعاون والتنسيق بين محافظة أسوان ووزارة الموارد المائية والرى طبقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي تحقق العوائد المرجوة ، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل ، بحضور رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى الرى والتخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى قبل طرح أى مشروعات استثمارية ضمن الخريطة الإستثمارية من أجل ضمان تحقيق العوائد الاقتصادية وسلاسل القيمة المضافة من المشروعات المطروحة من خلال طرحها بالمزاد العلنى، ووفقاً لبرتوكول تعاون يحدد إلتزامات كل طرف.

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 فرص الاستثمار

وأشاد المحافظ بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية ، وفى مقدمتها مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذا المشروع سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة حيث سيتم تنفيذه على مدار 20 شهرا، ليتواكب ذلك مع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من أبرزها المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب ، وكذلك إنشاء مجمعات للمدارس والأنشطة الخدمية المختلفة.

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أنشطة متنوعة

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلم عقود ٣١ وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك للشباب المنتفعين ضمن ٣٠٨ وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، واللواء حسام جعفر ممثلا لرئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحداث نهضة تنموية وإستثمارية بمركز نصر النوبة ، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتغيير ثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .

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