"مستقبل وطن": مبادرة الحزب تستهدف تقديم مساعدات لـ 25 مليون مواطن

أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة التي أطلقها الحزب، تعد أضخم سلسة قوافل غذائية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف 25 مليون مواطن، وتأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المبادرة التي أطلقها الحزب، والتي تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس، تعد تعبيرًا عن التكافل الاجتماعي للوقوف إلى جانب الأسر الأكثر احتياجًا، كما تأتي في توقيت بالغ الدلالة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية طاحنة، وكذلك حلول شهر رمضان الكريم، مضيفًا: "المبادرات التي تم إطلاقها تعبر عن أن المصريين كلهم يد واحدة و "كتف في كتف"، وسيقفون في مواجهة الأزمة الاقتصادية حتى التغلب عليها وتخطيها".

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مستقبل وطن، اعتاد دائمًا على إطلاق مبادرات وقوافل غذائية على مدار العام، لكن هذه المبادرة تختلف عن غيرها، فهي مبادرة ضخم وقوية والاشتراك فيها شرف للحزب، خاصة وأنها تحت رعاية الرئيس السيسي.

ونوه بأن التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المبادرات الغذائية، خلف نوعًا من التنسيق من حيث قاعدة البيانات، وبالتالي توزيع المساعدات بشكل أكثر عدالة، كما انعكس أيضًا على قاعدة المستفيدين، موضحًا: "في الماضي كان يتم توزيع المساعدات دون قاعدة بيانات، بيتم ذلك بشكل عشوائي، وهناك أسر من الممكن أن تحصل على أكثر من كرتونة غذائية، وأسر أخرى لا تحصل، ومنها كانت الحاجة لوجود قاعدة بيانات بالأسر المستحقة للمساعدات".

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن مشاركة الحزب في المبادرات الاجتماعية، واجب، لأنه من الخطر الشديد أن ينعزل الحزب عن الشارع، فيجب أن تكون له أنشطة متنوعة وليست سياسية فقط.

وأطلق حزب مستقبل وطن أضخم سلسلة قوافل غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، بالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف" للحماية الاجتماعية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاستعدادات قبل أسابيع بمشاركة الآلاف من شباب الحزب في تعبئة كراتين الخير بمجموعة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

كما شكل حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات لجان لادارة الحملة وأخرى لتلقي الشكاوي لتطبيق أعلي معايير النزاهة وضمان تكافؤ الفرص، بجانب لجان للمتابعة الميدانية تكون مسؤولة عن متابعة التوزيع في القرى والمراكز والنجوع بمختلف المحافظات.

واستقبل المواطنون قوافل الخير بالفرحة موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحزب مستقبل وطن حيث تم توزيع كراتين الخير على المستحقين حسب قواعد بيانات للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، من أجل إدخال البهجة على قلوبهم، قبيل شهر رمضان الكريم.