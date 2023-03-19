عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مستقبل وطن": مبادرة الحزب تستهدف تقديم مساعدات لـ 25 مليون مواطن

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي - نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة التي أطلقها الحزب، تعد أضخم سلسة قوافل غذائية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف 25 مليون مواطن، وتأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المبادرة التي أطلقها الحزب، والتي تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس، تعد تعبيرًا عن التكافل الاجتماعي للوقوف إلى جانب الأسر الأكثر احتياجًا، كما تأتي في توقيت بالغ الدلالة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية طاحنة، وكذلك حلول شهر رمضان الكريم، مضيفًا: "المبادرات التي تم إطلاقها تعبر عن أن المصريين كلهم يد واحدة و "كتف في كتف"، وسيقفون في مواجهة الأزمة الاقتصادية حتى التغلب عليها وتخطيها".

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مستقبل وطن، اعتاد دائمًا على إطلاق مبادرات وقوافل غذائية على مدار العام، لكن هذه المبادرة تختلف عن غيرها، فهي مبادرة ضخم وقوية والاشتراك فيها شرف للحزب، خاصة وأنها تحت رعاية الرئيس السيسي.

ونوه بأن التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المبادرات الغذائية، خلف نوعًا من التنسيق من حيث قاعدة البيانات، وبالتالي توزيع المساعدات بشكل أكثر عدالة، كما انعكس أيضًا على قاعدة المستفيدين، موضحًا: "في الماضي كان يتم توزيع المساعدات دون قاعدة بيانات، بيتم ذلك بشكل عشوائي، وهناك أسر من الممكن أن تحصل على أكثر من كرتونة غذائية، وأسر أخرى لا تحصل، ومنها كانت الحاجة لوجود قاعدة بيانات بالأسر المستحقة للمساعدات".

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن مشاركة الحزب في المبادرات الاجتماعية، واجب، لأنه من الخطر الشديد أن ينعزل الحزب عن الشارع، فيجب أن تكون له أنشطة متنوعة وليست سياسية فقط.

وأطلق حزب مستقبل وطن أضخم سلسلة قوافل غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، بالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف" للحماية الاجتماعية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاستعدادات قبل أسابيع بمشاركة الآلاف من شباب الحزب في تعبئة كراتين الخير بمجموعة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

كما شكل حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات لجان لادارة الحملة وأخرى لتلقي الشكاوي لتطبيق أعلي معايير النزاهة وضمان تكافؤ الفرص، بجانب لجان للمتابعة الميدانية تكون مسؤولة عن متابعة التوزيع في القرى والمراكز والنجوع بمختلف المحافظات.

واستقبل المواطنون قوافل الخير بالفرحة موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحزب مستقبل وطن حيث تم توزيع كراتين الخير على المستحقين حسب قواعد بيانات للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، من أجل إدخال البهجة على قلوبهم، قبيل شهر رمضان الكريم. 

مستقبل وطن حسام الخولي حزب مستقبل وطن التحالف الوطني أخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

السعودية.. بيان عاجل من السلطات بشأن تحري هلال رمضان

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

مشاهد أكشن خطيرة.. ياسمين صبري تتعرض لإصابة قوية أثناء التصوير.. شاهد

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

ترشيحاتنا

تجهيز مدرسة داخل كل حي في السويس بملاعب متعددة لجميع الألعاب

إصابة مستوطن وزوجته وأطفالهما في إطلاق نار بـ بلدة حوارة واستشهاد المنفذ

لأول مرة منذ عام 1949.. رئيس تايوان الأسبق يزور الصين

تحذير عاجل من زلزال مدمر في تركيا.. وإعلان صادم بشأن الهزات الارتدادية

نصيحة عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات للحد من ظاهرة العنف الأسرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت في البكاء .. إطلالات أثارت ضجة لرضوى الشربيني

هيدخل العمليات.. تفاصيل ومعلومات عن مرض محمد الحلو

جرذان بحجم القطط.. شاهد ظاهرة تثير الرعب في بريطانيا

ملابس شتوية لافتة.. سارة سلامة تنشر صورا جديدة على إنستجرام | شاهد

فيديو

الطقس أول أيام رمضان.. درجات الحرارة المتوقعة وتحذير من الأرصاد| تغطية خاصة

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

كيلو ذهب مهرا ومليار يورو مؤخرا.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

بعد الحلق النجفة.. أحلام في مرمى الانتقادات بعد ارتدائها باروكة مصنوعة من الألماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ